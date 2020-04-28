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28.04.2020 17:17
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Число погибших с COVID-19 в Финляндии вплотную приблизилось к 200

В соседней Финляндии за последние сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. Об этом 28 апреля сообщает Национальный институт здравоохранения и соцразвития страны.

Госпитализированы 200 человек, 56 из них находятся в реанимации.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 4 740 человек, из них скончались 199. Медианный возраст 145 погибших, о которых пока есть информация, — 84 года. Из тех умерших, по состоянию здоровья которых в настоящее время доступны более подробные данные, большинство (более 90%) имели одно или несколько хронических заболеваний. Наиболее распространенными из них были болезни сердца и диабет.

Фото: Фото: pixabay.com

По предварительной информации, выздоровели не менее 2 800 человек.

По отношению к населению Финляндии (5 543 233) заболеваемость составляет 85 случаев на 100 000 жителей.

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Комментарии (2)

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kagemusha
погибших.. вплотную..

слова, придающие трагический окрас
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