Число погибших с COVID-19 в Финляндии вплотную приблизилось к 200

В соседней Финляндии за последние сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. Об этом 28 апреля сообщает Национальный институт здравоохранения и соцразвития страны.

Госпитализированы 200 человек, 56 из них находятся в реанимации.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 4 740 человек, из них скончались 199. Медианный возраст 145 погибших, о которых пока есть информация, — 84 года. Из тех умерших, по состоянию здоровья которых в настоящее время доступны более подробные данные, большинство (более 90%) имели одно или несколько хронических заболеваний. Наиболее распространенными из них были болезни сердца и диабет.