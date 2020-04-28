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28.04.2020 10:25
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«Известия»: Школьникам хотят запретить использовать смартфоны для дистанционного обучения

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило рекомендации для проведения дистанционного обучения, где подчеркивается вред мобильных телефонов.

«Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено», — цитирует 28 апреля новые рекомендации ведомства издание «Известия».

В министерстве узнали, что для дистанционного обучения некоторые школьники использовали смартфоны, однако составители рекомендаций настаивают, что это «связано с большими рисками для здоровья».В качестве минусов мобильного телефона названы маленький экран, что не позволяет соблюдать «рациональную рабочую позу», электромагнитное излучение, а также напряжение в мышцах.

При этом Минпросвещения не публикует перечня техники, которую можно использовать, упоминая лишь «аппаратно-программный комплекс». Среди рекомендаций ведомства — нахождение экрана на расстоянии 50 см от глаз, а также использование выносной клавиатуры для ноутбука. Кроме того, чиновники рекомендуют минимизировать время нахождения за компьютером для ученика.

В Петербурге у 17 тысяч семей не было компьютеров для дистанционного обучения.

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Комментарии (2)

Maksim_ok
Ну, так обеспечьте школьников планшетами на время дистанционного обучения.
efela
Вы либо крест снимите, либо трусы наденьте.
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