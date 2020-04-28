«Известия»: Школьникам хотят запретить использовать смартфоны для дистанционного обучения

В министерстве узнали, что для дистанционного обучения некоторые школьники использовали смартфоны, однако составители рекомендаций настаивают, что это «связано с большими рисками для здоровья».В качестве минусов мобильного телефона названы маленький экран, что не позволяет соблюдать «рациональную рабочую позу», электромагнитное излучение, а также напряжение в мышцах.

При этом Минпросвещения не публикует перечня техники, которую можно использовать, упоминая лишь «аппаратно-программный комплекс». Среди рекомендаций ведомства — нахождение экрана на расстоянии 50 см от глаз, а также использование выносной клавиатуры для ноутбука. Кроме того, чиновники рекомендуют минимизировать время нахождения за компьютером для ученика.



В Петербурге у 17 тысяч семей не было компьютеров для дистанционного обучения.

