Петербургские школьники начали учиться дистанционно, но у 17 тысяч семей нет компьютеров. У кого есть лишние — вы можете помочь
Петербургские школьники с 6 апреля начинают учебу в дистанционном режиме, но у многих нет компьютеров или планшетов. Город запустил акцию #неканикулы, к которой присоединилась «Фонтанка», и читатели откликнулись на просьбу помочь.
Как рассказала 3 апреля вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург», от петербургских семей, в которых нет нужной техники, поступило 16 904 заявления.
Более 4 тысяч планшетов уже поступили от благотворителей, устройства доставлены в школы и с понедельника начнут уходить в аренду в те семьи, которые в них нуждаются. По словам вице-губернатора, есть сигналы от спонсоров, которые готовы профинансировать закупку электроники, однако ее не хватает на складах. В связи с этим город обращается к семьям, где есть лишний или не используемый компьютер.
Горячая линия комитета по образованию — 8–812–576–34–37.