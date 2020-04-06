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06.04.2020 11:49
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Петербургские школьники начали учиться дистанционно, но у 17 тысяч семей нет компьютеров. У кого есть лишние — вы можете помочь

Петербургские школьники с 6 апреля начинают учебу в дистанционном режиме, но у многих нет компьютеров или планшетов. Город запустил акцию #неканикулы, к которой присоединилась «Фонтанка», и читатели откликнулись на просьбу помочь.

Как рассказала 3 апреля вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург», от петербургских семей, в которых нет нужной техники, поступило 16 904 заявления.

Более 4 тысяч планшетов уже поступили от благотворителей, устройства доставлены в школы и с понедельника начнут уходить в аренду в те семьи, которые в них нуждаются. По словам вице-губернатора, есть сигналы от спонсоров, которые готовы профинансировать закупку электроники, однако ее не хватает на складах. В связи с этим город обращается к семьям, где есть лишний или не используемый компьютер.

Горячая линия комитета по образованию — 8–812–576–34–37.

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Комментарии (20)

Dmitry_SPB_
У кого-то в 2020-м году нет компьютеров?
260602101
Отлично! и не надо таких учить, которые без компьютеров! Зато 17000 гастрабайтеров можно будет отправить домой, а подсобниками на стройках , работать в Пятерочке и Магните и дворниками будут НАШИ СВОИ !
260693961
Наконец-то родители займутся своими детьми. А то сдали детей в школы, как в камеры хранения, и что-то еще требуют. Те, у кого нет компа или другого гаджета - враги прогресса. Все учебники есть в он-лайн формате. Каждый урок записан в видео-лекции и других форматах на куче доступных сайтов.
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