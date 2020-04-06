Петербургские школьники с 6 апреля начинают учебу в дистанционном режиме, но у многих нет компьютеров или планшетов. Город запустил акцию #неканикулы, к которой присоединилась «Фонтанка», и читатели откликнулись на просьбу помочь.



Как рассказала 3 апреля вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург», от петербургских семей, в которых нет нужной техники, поступило 16 904 заявления.