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27.04.2020 23:47
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Пентагон опубликовал видео с НЛО. «Воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные»

Три видео с неопознанными летающими объектами опубликованы на сайте Пентагона 27 апреля. Записи сделаны с помощью инфракрасной камеры в ноябре 2004 года и в январе 2015-го.

На видео слышны комментарии военнослужащих. Один из них предположил, что объектом может быть дрон. Эти ролики ранее оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации».

«Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — указано в заявлении Пентагона.

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