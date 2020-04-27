Пентагон опубликовал видео с НЛО. «Воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные»
Три видео с неопознанными летающими объектами опубликованы на сайте Пентагона 27 апреля. Записи сделаны с помощью инфракрасной камеры в ноябре 2004 года и в январе 2015-го.
На видео слышны комментарии военнослужащих. Один из них предположил, что объектом может быть дрон. Эти ролики ранее оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации».
«Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — указано в заявлении Пентагона.