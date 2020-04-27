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27.04.2020 18:53
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Защитник петербургского СКА Артем Зуб уезжает в НХЛ

Защитник хоккейного клуба СКА Артем Зуб перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава». Как сообщает в понедельник, 27 апреля, издание The Athletic, стороны достигли предварительной договоренности о подписании контракта.

Ожидается, что договор с 24-летним хоккеистом будет подписан не позднее первой недели мая.

Действующее соглашение Зуба с петербургским СКА рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В прошедшем сезоне он провел 58 матчей за армейцев с Невы, в которых набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач). Всего в лиге, в которой он выступает с сезона-2014/15, на счету россиянина 308 матчей и 65 очков (20+45). В составе сборной России Зуб стал олимпийским чемпионом и дважды бронзовым призером чемпионатов мира.

Напомним, сезон 2019/20 был досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса. В то же время в НХЛ, где чемпионат на данный момент приостановлен, по-прежнему надеются доиграть сезон в ближайшее время.

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Комментарии (1)

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