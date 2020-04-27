Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Обладатель шести золотых медалей Олимпиады в шорт-треке Виктор Ан завершил карьеру. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на самого 34-летнего спортсмена.
«Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел», — объяснил свое решение Виктор Ан.
Напомним, уроженец Южной Кореи Виктор Ан до декабря 2011 года официально представлял свою родную страну. В этом качестве он выиграл три золотые медали и одну бронзовую на Олимпиаде в Турине-2006. В 2008-м спортсмен повредил колено и после длительного восстановления не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2010. С июня 2011 года приступил к тренировкам со сборной России. В декабре 2011-го получил гражданство и право выступать за Россию. Под российским флагом на Олимпиаде в Сочи также выиграл три золотые и одну бронзовую медали.
Из-за допингового скандала не был допущен до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане вместе с десятками других российских спортсменов.