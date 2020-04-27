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27.04.2020 15:56
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Страшнее, чем на «Титанике». В Черном море нашли затопленный немцами теплоход «Армения»

Затопленный немецкой авиацией теплоход «Армения» найден на дне Чёрного моря. Об этом сообщает Русское географическое общество 27 апреля.

В марте 2020 года в ходе очередной поисковой экспедиции гидролокатор показал, что на дне объект, очертаниями напоминающий «Армению». Но так за последние двадцать лет затонувший теплоход «находили» четырежды, а впоследствии эта информация не подтверждалась, требовался визуальный контакт. Через месяц специалисты Центра подводных исследований РГО прибыли на место обнаружения судна. На глубину спустили робота, с помощью которого на палубе удалось найти судовой колокол. Рында упала надписью вверх, и на ней чётко читается надпись «Армения». Колокол изготовлен из цветного металла и не подвергся коррозии.

Фото: предоставлено ЦПИ РГО
Фото: предоставлено ЦПИ РГО
Фото: предоставлено ЦПИ РГО
Фото: предоставлено ЦПИ РГО
Фото: предоставлено ЦПИ РГО

«Гибель судна считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории: на борту, по разным подсчётам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых, спасти, если верить поздним отчётам, удалось только восьмерых. Не для того, чтобы мериться трагедиями, а для понимания масштабов катастрофы укажем, что на том же «Титанике» погибло около 1600 человек», — рассказали в РГО.

7 ноября 1941 года «Армения» вышла в сторону Туапсе. Через несколько часов теплоход был атакован немецкой авиацией и затонул. Единицам пассажиров удалось спастись.

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Комментарии (2)

Caliform
Куда шла "Армения" я понял, а вот откуда вышла, не написано.
RemyMartin
Кто там предъявляет за "Wilhelm Gustloff" ?
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