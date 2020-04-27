Путин: Все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но нельзя забывать о других угрозах
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса не дает права властям игнорировать другие угрозы. Об этом глава государства сказал 27 апреля на совещании по предотвращению паводков и пожаров в регионах.
Совещание проходило по видеосвязи, однако глава МЧС Евгений Зиничев все равно лично приехал в Ново-Огарево к президенту.
«Сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим угрозам», — подчеркнул Путин.
«Сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим угрозам»: Путин начал совещание по чрезвычайным ситуациям pic.twitter.com/mL1v0nyTKz— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 27, 2020
Президент потребовал предоставить ему прогноз по паводкам и пожарам в регионах и доложить о том, что сделано, чтобы избежать ЧП. «В условиях самоизоляции важно уделить особое внимание оперативности оповещения о ЧС природного характера», — уточнил Путин.