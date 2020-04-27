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27.04.2020 14:36
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Путин: Все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но нельзя забывать о других угрозах

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса не дает права властям игнорировать другие угрозы. Об этом глава государства сказал 27 апреля на совещании по предотвращению паводков и пожаров в регионах.

Совещание проходило по видеосвязи, однако глава МЧС Евгений Зиничев все равно лично приехал в Ново-Огарево к президенту.

«Сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим угрозам», — подчеркнул Путин.

Президент потребовал предоставить ему прогноз по паводкам и пожарам в регионах и доложить о том, что сделано, чтобы избежать ЧП. «В условиях самоизоляции важно уделить особое внимание оперативности оповещения о ЧС природного характера», — уточнил Путин.

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Комментарии (11)

Mozg
Угроз много, а Путин один.

На карантин, по видимому, денег больше выделять не будут.
Пора сворачивать этот койкобизнес.
kоt-idiot
Что там? К печенегам и половцам псы рыцари опять присоединились, как 10 лет назад?

https://www.yapfiles.ru/show/2371787/ef749f90a8e8f33cc2ee514afea8890e.mp4.html
261180911
Путин вообще молодец,много и успешно работает,всегда глубоко вникает в каждую тему,в каждую проблему.
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