Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса не дает права властям игнорировать другие угрозы. Об этом глава государства сказал 27 апреля на совещании по предотвращению паводков и пожаров в регионах.



Совещание проходило по видеосвязи, однако глава МЧС Евгений Зиничев все равно лично приехал в Ново-Огарево к президенту.



«Сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим угрозам», — подчеркнул Путин.