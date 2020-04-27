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27.04.2020 11:52
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Русской бане в Ольгино суд предписал не ждать клиентов еще месяц

Сроком на 30 суток приостановлена деятельность оздоровительно-банного комплекса в Приморском районе. Владелец сначала перевел клиентов на дистанционное обслуживание, а потом забыл закрыть баню.

Как сообщает 27 апреля объединенная пресс-служба судов, на нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к административной ответственности привлечено ИП Ильи Павлова. Вечером с 18:55 до 20:30 9 апреля в его банный комплекс на проспекте Ленина в Ольгино под видом клиентов пришли проверяющие и выяснили, что, несмотря на действующий запрет, заведение продолжает работу.

Сам предприниматель заявил, что старался соблюдать указанные в постановлении правительства РФ правила: контактное общение с посетителями в бане было прекращено, специалисты также прекратили свою деятельность, а общение с клиентами было дистанционным, и в комплексе они находились самостоятельно.

После каждого клиента в бане проводилась уборка и проветривание. О том, что в постановление были внесены изменения и данная деятельность была запрещена, Павлов узнал после проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора.

На заседании Павлов просил назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Суд приостановил деятельность оздоровительно-банного комплекса «Ретрит» на 30 суток.

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Комментарии (1)

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