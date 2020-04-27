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27.04.2020 11:14
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Торговым центрам снизят налог на сумму скидки арендаторам. Депутаты предложили новые меры поддержки бизнеса, не дожидаясь чиновников

В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект о поддержке торговых центров и их арендаторов, пострадавших из-за коронавирусных ограничений. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента 27 апреля.

Его авторы Алексей Макаров и Денис Четырбок предлагают внести поправки в закон «О налоге на имущество организаций», которые разрешат снизить сумму платежа в бюджет Петербурга за 2020 год на 50 % для организаций с основным видом экономической деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Чтобы получить льготу, предприятие должно платить сотрудникам в 2020 году зарплату в размере МРОТ по Петербургу или выше, а также дать скидку по аренде малым и средним предприятиям на сумму не менее 50 % от своего платежа по налогу на имущество. Таким образом парламентарии предлагают компенсировать торговым центрам доходы, которые они недополучат, оказывая поддержку арендаторам.

Также ТЦ хотят освободить от авансовых платежей на налог на имущество в 2020 году.

Ранее аналогичный инструмент намеревался разработать Смольный. Но чиновники так и не утвердили второй пакет антивирусных поправок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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