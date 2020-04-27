Торговым центрам снизят налог на сумму скидки арендаторам. Депутаты предложили новые меры поддержки бизнеса, не дожидаясь чиновников
В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект о поддержке торговых центров и их арендаторов, пострадавших из-за коронавирусных ограничений. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента 27 апреля.
Его авторы Алексей Макаров и Денис Четырбок предлагают внести поправки в закон «О налоге на имущество организаций», которые разрешат снизить сумму платежа в бюджет Петербурга за 2020 год на
Чтобы получить льготу, предприятие должно платить сотрудникам в 2020 году зарплату в размере МРОТ по Петербургу или выше, а также дать скидку по аренде малым и средним предприятиям на сумму не менее
Также ТЦ хотят освободить от авансовых платежей на налог на имущество в 2020 году.
Ранее аналогичный инструмент намеревался разработать Смольный. Но чиновники так и не утвердили второй пакет антивирусных поправок.