Путин поручил снизить размер первого взноса ипотеки для семей с детьми
Президент России поручил правительству представить предложения о снижении до
«Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — говорится 27 апреля на сайте Кремля.
Поручение президента должно быть исполнено до 20 мая.
Напомним, что ранее Владимир Путин предложил проект льготной ипотеки.