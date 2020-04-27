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27.04.2020 10:39
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Путин поручил снизить размер первого взноса ипотеки для семей с детьми

Президент России поручил правительству представить предложения о снижении до 15 % минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — говорится 27 апреля на сайте Кремля.

Поручение президента должно быть исполнено до 20 мая.

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил проект льготной ипотеки.

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Комментарии (7)

DrDick
Я так полагаю, что будет, как обычно? "Вам Путин обещал - у него и спрашивайте".
kоt-idiot
Все сидящих перед телевизором бабок лохматит?
krasnonosov
Надоел.
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