Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу
К середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу, а через несколько месяцев люди забудут проблемы, вызванные распространением инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «АиФ».
Песков обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась «максимум полтора месяца».
«К середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — объяснил он.
Он добавил, что сейчас важно сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше жизней.
Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин на этой неделе может выступить с новым заявлением о развитии ситуации с коронавирусом.
В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.