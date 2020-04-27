FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
74.72р80.25р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.04.2020 09:51
10
Печать

Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу

К середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу, а через несколько месяцев люди забудут проблемы, вызванные распространением инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «АиФ».

Песков обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась «максимум полтора месяца».

«К середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — объяснил он.

Он добавил, что сейчас важно сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше жизней.

Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин на этой неделе может выступить с новым заявлением о развитии ситуации с коронавирусом.

В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

261171571
😷⚠️Многоразовая антивиpусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/vrsmaski
OldObyvatel
Расслабились, (от) заразы! А работать кто будет? Пушкин (зачеркнуто)? Один путин за вас и отдувается в бункере. Думает в канареечном костюме о будущем. О судьбах строительного комплекса и ипотеке, подъеме автопрома... Цену на нефть, думаете, легко поднять?
kuk-vasyusha
говорящие усы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний