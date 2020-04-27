Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу

К середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу, а через несколько месяцев люди забудут проблемы, вызванные распространением инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «АиФ».



Песков обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась «максимум полтора месяца».



«К середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — объяснил он.



Он добавил, что сейчас важно сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше жизней.

