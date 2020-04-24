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24.04.2020 19:35
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С начала недели петербургские суды получили почти 500 дел по «коронавирусным» статьям. Осилили меньше половины

Полиция и комитеты продолжают поставлять в суды материалы на нарушителей режима повышенной готовности. Большая часть протоколов составлена за небрежное отношение к губернаторским запретам.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, с 20 по 24 апреля суды зарегистрировали 436 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ.

Она ориентирована на тех, кто игнорирует городские запреты, в числе которых, например, запрет на прогулки в парках и на детских площадках. Санкции для граждан — штраф до 30 тысяч рублей, при рецидиве он может вырасти до 50 тысяч. Судьи успели рассмотреть 175 дел, ещё 15 вернули составителям протоколов. Наказывать по-прежнему стараются только предупреждением.

Массив дел по статье 6.3 КоАП, которая распространяется на запреты федерального уровня (к примеру, выход из квартиры при домашнем карантине или работа предприятий в нерабочий период) в десять раз скромнее. Начиная с понедельника суды получили 43 дела. Вернули или направили по подведомственности 12, рассмотрели 15.

Минимальный штраф для граждан по этой статье — 15 тысяч рублей, выше него суды не поднимались. Для ИП и юрлиц основное наказание — приостановка деятельности.

«Фонтанка» рассказывала, кто и за что может привлекать по популярным в условиях пандемии коронавируса статьям.

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Комментарии (4)

OldObyvatel
Это называется лепить горбатого... Статья явно притянута за уши, но наш "самыйсправедливыйсуд" этим не заморачивается. Приказано запугать, значит запугать. Ничего иного власть никогда не делала и делать не собирается. Тащить и не пущать.
Печенег (Snaky) Половцев
"Статья 20.6.1 КоАП РФ: Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения" - п'гостите, а что, "чрезвычайную ситуацию природного или техногенного характера" уже включили?
261052481
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