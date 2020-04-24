С начала недели петербургские суды получили почти 500 дел по «коронавирусным» статьям. Осилили меньше половины

Она ориентирована на тех, кто игнорирует городские запреты, в числе которых, например, запрет на прогулки в парках и на детских площадках. Санкции для граждан — штраф до 30 тысяч рублей, при рецидиве он может вырасти до 50 тысяч. Судьи успели рассмотреть 175 дел, ещё 15 вернули составителям протоколов. Наказывать по-прежнему стараются только предупреждением.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, с 20 по 24 апреля суды зарегистрировали 436 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ.

Полиция и комитеты продолжают поставлять в суды материалы на нарушителей режима повышенной готовности. Большая часть протоколов составлена за небрежное отношение к губернаторским запретам.

Массив дел по статье 6.3 КоАП, которая распространяется на запреты федерального уровня (к примеру, выход из квартиры при домашнем карантине или работа предприятий в нерабочий период) в десять раз скромнее. Начиная с понедельника суды получили 43 дела. Вернули или направили по подведомственности 12, рассмотрели 15.

Минимальный штраф для граждан по этой статье — 15 тысяч рублей, выше него суды не поднимались. Для ИП и юрлиц основное наказание — приостановка деятельности.

«Фонтанка» рассказывала, кто и за что может привлекать по популярным в условиях пандемии коронавируса статьям.