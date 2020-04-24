Дачников из Петербурга бесплатно будут тестировать на коронавирус в садоводствах, если «кто-то чихнул рядом». Анализ примут в 35 медпунктах

Начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях рассказал о том, что 35 медпунктов начнут делать тесты на коронавирус с начала сезона. А губернатор дал поручение построить еще 12 таких учреждений в крупных садоводствах.



«В начале сезона будут работать 35 медпунктов, в которых ставится задача с майских праздников бесплатно проводить тестирование на коронавирус. Всех людей, конечно, очень тяжело будет тестировать. В первую очередь внимание надо уделять гражданам, которые находились в риске заражения — контактировали где-то, приехали откуда-то, или кто-то чихнул там рядом. В первую очередь, конечно, таких граждан. В течение суток тест на коронавирус будет доставлен в лабораторию, и в течение последующих трех суток уже будет четкая картина о том, является человек носителем заразы или нет», — рассказал он 24 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».