Александр Дрозденко: Для властей было бы проще всего заварить подъезды, но люди должны и работать, и отдыхать

Александр Дрозденко Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

В прямом эфире в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте» губернатор Ленинградской области рассказал, за что петербуржцев могут оштрафовать на территории соседнего региона, почему перед выездом на дачу всё — от булки до лопаты — надо везти из Петербурга и в каких городах области после майских праздников могут снять режим самоизоляции (полностью видеозапись интервью можно посмотреть здесь).

— Насколько обеспокоены в правительстве соседнего с Петербургом региона предстоящими майскими праздниками?

— Мы наблюдаем динамику заболевания по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Причем у нас нет равномерной картины, у нас вспышки заболевания. Наиболее сложная ситуация во Всеволожском районе — это город Всеволожск, Мурино, Кудрово, Новое Девяткино, где есть компактная застройка на границе Санкт-Петербурга. Это одна зона напряжения. Вторая — это Рощино, Первомайское, где инфекция зашла через несколько заболевших в больницу, через больницу перекинулась на гражданское население. В том числе, и через храмовый приход. Напряженная ситуация также и в Выборге, где коронавирусная инфекция появилась раньше всего, потому что пришла через границу с Финляндией. В Пикалёво один из отдыхавших за рубежом привёз заболевание и самоизолировался вовремя... Нельзя сказать, что у нас везде напряженная ситуация, но у нас есть очаги. И мы стараемся их купировать. — Что вы рекомендуете петербуржцам, которые уже в эти выходные собираются поехать на дачи, чтобы протопить их перед майскими праздниками? Какие правила и ограничения будут действовать?

— В эти выходные режим будет еще достаточно спокойный и свободный. Но мы предлагаем петербуржцам затариваться всем необходимым — это и продукты питания, и товары первой необходимости, может, какой-то садовый инвентарь — рядом с местом жительства либо по пути в Санкт-Петербурге. Уже на этих выходных мы начнем устанавливать аншлаги, предупреждающие, что транзитный транспорт должен проезжать без права остановки. Это будет сделано в первую очередь во всех населённых пунктах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, например в Первомайском и Рощино. Там достаточно серьезный очаг заболевания, и, если, например, заболел один человек в подъезде, мы сажаем на карантин весь подъезд. Если в доме заболело два подъезда — на карантин отправляется весь дом. Ну и, конечно, на дачах мы рекомендуем минимизировать контакты. И ваш маршрут должен быть простой: дом — дача, дача — дом. Тогда действительно вы сохраните свое здоровье и не повлияете на здоровье окружающих. Это сегодня самое главное правило — этичное поведение по отношению друг другу.

— Наши читатели спрашивают: значит ли это, что закроются все магазины, ларьки и «стекляшки» в дачных поселках? — Как раз сегодня утром я поручил своим профильным заместителям, чтобы они совместно с коллегами из Санкт-Петербурга проконтролировали, чтобы во всех садоводствах, дачных массивах и кооперативах все продуктовые торговые точки работали. Ограничения коснутся транзитного потока, который 30 апреля будет двигаться в сторону дач, а вечером по окончании праздников — обратно. Пока мы ждем уточнений по графику майских выходных. По действующему расписанию, нерабочими будут дни с 1 по 4 мая, но, возможно, будут непрерывные каникулы с 1 по 11 мая. Но 30 апреля мы совершенно точно будем принимать несколько мер. Во-первых, мы предложим все магазины и торговые точки, продовольственные и непродовольственные, закрыть на профилактику с 16 часов 30 апреля по 16 часов 1 мая. За это время они проведут полную санобработку и минуют массовый поток движения, который двинется на дачи. Во-вторых, мы будем просить полицию, дружинников, силы МЧС и даже дежурных сотрудников администрации правительства Ленинградской области установить дежурства в населенных пунктах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. На отворотах дороги или на въездах в эти населенные пункты будут выставлены аншлаги, которые будут рекомендовать двигаться на свои дачи транзитом, не заезжая в эти населенные пункты.

— Наших читателей волнует вопрос: какие документы надо иметь при себе, когда едешь на дачу на майские праздники, особенно если дача принадлежит родственникам, друзьям или арендована? — Повторюсь, мы не будем рекомендовать останавливаться в так называемых транзитных узловых населенных пунктах, где у нас сосредоточены крупные и мелкие торговые точки. Например, в Первомайском сразу несколько магазинов в одном месте, — и там уже больше 30 заболевших. А рядом — крупнейшая в Европе птицефабрика «Роскар». Рисковать мы не можем, если эта птицефабрика закроется на карантин, то случится экономическая катастрофа. Перечень этих населенных пунктов мы опубликуем в начале следующей неделе вместе с постановлением о предпринимаемых мерах. Но при этом никто не будет ни у кого спрашивать документы, если человек в машине едет в свой пункт назначения Да, на будущее мы предлагаем всем дачникам иметь у себя копию документов на право собственности или договора аренды на дачу. Но останавливать движение и проверять их на трассах никто не будет, мы уже видели плохой пример ряда регионов, где делали нечто подобное.

— За что сегодня в Ленобласти могут оштрафовать? Можно ли гулять в лесу или на берегу Финского залива? — На территории Ленобласти сегодня действует два режима административных санкций — один для всех граждан, другой для тех, кто находится на карантине. В первом случае правила такие же, как и в Москве или в Санкт-Петербурге. На даче можно гулять на своём приусадебном участке, разрешено выйти за пределы участка и, например, дойти до берега реки. Но запрещён близкий контакт с другими людьми и проведение массовых мероприятий. Нельзя собираться на даче большими компаниями с музыкой и шашлыками, это уже нарушение. В этом случае штрафы выписываются от 3000 до 14 000 рублей. Также действует запрет на посещение леса на большом расстоянии от дома. И дело не только в коронавирусной инфекции, но и в том, что у нас начался сезон лесных пожаров из-за сухой погоды. Такой запрет у нас вводится каждую весну. Второй режим ограничительных мер распространяется на граждан, которые заболели или контактировали с заболевшими и помещены на карантин дома. Карантин нужно соблюдать, даже если вы контактировали с больным пневмонией, которого госпитализировали, потому что практика показывает, что у 15% больных пневмонией потом подтверждается коронавирусная инфекция. В этом случае нельзя выходить со своего участка. Штрафы за нарушение составляют уже от 15 до 75 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрена административная и уголовная ответственность.