Коронавирус добрался до Чайковского. Смольный передвигает конкурс на памятник композитору

Документ опубликован 24 апреля. Согласно ему, исполнение контракта по организации и проведению второго этапа открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника Чайковскому невозможно — «по независящим от сторон обстоятельствам». А точнее — в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и принятием мер по противодействию ее распространения. КГА должен заключить дополнительное соглашение об изменении сроков.

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал проект постановления, которое отменяет сроки проведения конкурса на памятник Петру Чайковскому. Эпидемия не позволяет воздать почести композитору вовремя.

Исполнителем контракта на проведение второго этапа конкурса является «КонгрессХим», заключен он был 27 марта, стоимость — 770 тысяч рублей. Согласно условиям, которые теперь признаны невыполнимыми, с 6 апреля до 15-го должна была пройти выставка эскизных проектов и работа экспертного совета, 14 апреля — подведение итогов, 15-го — награждение.

Напомним, в первом этапе принимали участие около 90 проектов, финалистов выбрали в конце декабря. Установить памятник Чайковскому собираются перед Концертным залом Мариинского театра. 7 мая исполнится 180 лет со дня рождения композитора.