Коронавирус добрался до Чайковского. Смольный передвигает конкурс на памятник композитору
Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал проект постановления, которое отменяет сроки проведения конкурса на памятник Петру Чайковскому. Эпидемия не позволяет воздать почести композитору вовремя.
Документ опубликован 24 апреля. Согласно ему, исполнение контракта по организации и проведению второго этапа открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника Чайковскому невозможно — «по независящим от сторон обстоятельствам». А точнее — в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и принятием мер по противодействию ее распространения. КГА должен заключить дополнительное соглашение об изменении сроков.
Исполнителем контракта на проведение второго этапа конкурса является «КонгрессХим», заключен он был 27 марта, стоимость — 770 тысяч рублей. Согласно условиям, которые теперь признаны невыполнимыми, с 6 апреля до 15-го должна была пройти выставка эскизных проектов и работа экспертного совета, 14 апреля — подведение итогов, 15-го — награждение.
Напомним, в первом этапе принимали участие около 90 проектов, финалистов выбрали в конце декабря. Установить памятник Чайковскому собираются перед Концертным залом Мариинского театра. 7 мая исполнится 180 лет со дня рождения композитора.