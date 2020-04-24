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24.04.2020 17:38
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«Шабаш» в Петербурге и уголовное дело в Ленобласти. За сутки на два региона — почти три сотни ДТП

В четверг, 23 апреля, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 278 дорожных аварий. Аварийность — на уровне предыдущего четверга, но, в отличие от него, обошлось без смертей. Хотя для периода самоизоляции цифры все равно высокие.

Как сообщает 24 апреля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за минувшие сутки в Петербурге произошло 224 ДТП. Это на два случая меньше, чем неделю назад, и на 26 больше, чем днем ранее. Пострадавшие были в пяти случаях. Всего травмы получили 5 человек, все — совершеннолетние.

Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Был и курьезный случай без пострадавших. Как сообщает «Дорожный инспектор», около 14:30 на пересечении Павловского шоссе и Кедринской улицы столкнулись две дамы, на Mercedes GLS 250 и Nissan, обе с «дьявольскими» номерами из трех шестерок. Красный «Мерседес» должен был пропустить белый «Ниссан», «но что-то пошло не так», отмечают в группе.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В Ленобласти за 23 апреля произошло 54 ДТП. Это на три случая больше, чем в предыдущий четверг, и на один меньше, чем 22 апреля. Серьезных аварий было четыре. Травмы в них получили пятеро взрослых и четверо детей, причем трое детей пострадали в одном ДТП.

Около 17:45 на 35-м километре дороги Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил четверых пешеходов: 34-летнюю женщину, 7-летнюю девочку и мальчиков 8 и 3 лет. Девочку госпитализировали в состоянии комы, остальных пострадавших — средней тяжести.

Как сообщили 24 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Водитель автомобиля задержан.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-177789971_123552" target="_blank" class="_">«Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Stiff_21
Здесь особенные забычившиемя дебилы, для которых давно пора вводить идеотен тест, или общественный транспорт пересаживать со своих кредитных жоповозок. Нефть по 20 за пару лет расставит все по своим местам.
dragvs
Смотрю на тайцев, у них движение очень хаотичное, много туристов со всех концов мира, но при этом не встречал ни одного ДТП. У наших широченные улицы, автомагистрали, куча светофоров и знаков. Но вероятность за день встретить ДТП стремится к 100%.
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