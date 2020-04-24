«Шабаш» в Петербурге и уголовное дело в Ленобласти. За сутки на два региона — почти три сотни ДТП
В четверг, 23 апреля, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 278 дорожных аварий. Аварийность — на уровне предыдущего четверга, но, в отличие от него, обошлось без смертей. Хотя для периода самоизоляции цифры все равно высокие.
Как сообщает 24 апреля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за минувшие сутки в Петербурге произошло 224 ДТП. Это на два случая меньше, чем неделю назад, и на 26 больше, чем днем ранее. Пострадавшие были в пяти случаях. Всего травмы получили 5 человек, все — совершеннолетние.
Был и курьезный случай без пострадавших. Как сообщает «Дорожный инспектор», около 14:30 на пересечении Павловского шоссе и Кедринской улицы столкнулись две дамы, на Mercedes GLS 250 и Nissan, обе с «дьявольскими» номерами из трех шестерок. Красный «Мерседес» должен был пропустить белый «Ниссан», «но что-то пошло не так», отмечают в группе.
В Ленобласти за 23 апреля произошло 54 ДТП. Это на три случая больше, чем в предыдущий четверг, и на один меньше, чем 22 апреля. Серьезных аварий было четыре. Травмы в них получили пятеро взрослых и четверо детей, причем трое детей пострадали в одном ДТП.
Около 17:45 на 35-м километре дороги Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил четверых пешеходов: 34-летнюю женщину, 7-летнюю девочку и мальчиков 8 и 3 лет. Девочку госпитализировали в состоянии комы, остальных пострадавших — средней тяжести.
Как сообщили 24 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Водитель автомобиля задержан.