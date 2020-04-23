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23.04.2020 21:27
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Водитель почти без стажа под Петербургом сбил троих детей. Один в коме

Трое детей и сопровождавшая их женщина оказались под колесами автомобиля на трассе между Петербургом и Всеволожском вечером 23 апреля. Все они в больнице.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около шести часов вечера на 35-м километре трассы «Санкт-Петербург - Свердлово - Всеволожск». Судя по кадрам с места ДТП, 22-летний водитель «Лады» сбил двух мальчиков в возрасте трех и восьми лет, девочку семи лет и 34-летнюю женщину на пешеходном переходе. Почти все в средней степени тяжести, девочка в коме.

В паблике «Дорожный инспектор» уточняется, что права водитель получил три месяца назад. За это время он несколько раз превышал скорость, в том числе более чем на 40 км/ч, ездил по обочинам и не платил штрафы.

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Комментарии (23)

Crux
Мизерные штрафы за скорость и езду по обочинам провоцируют нарушать ПДД и дают карт-бланш на опасную езду.
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Zloi_prohozhiy
поражён, что нашёлся альтернативно одаренный, что хоть и косвенно, но обвинил в трагедии женщину и детей.
Гн#ду уже за то, что обочечник, можно пожизненно прав лишать
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