Трое детей и сопровождавшая их женщина оказались под колесами автомобиля на трассе между Петербургом и Всеволожском вечером 23 апреля. Все они в больнице.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около шести часов вечера на 35-м километре трассы «Санкт-Петербург - Свердлово - Всеволожск». Судя по кадрам с места ДТП, 22-летний водитель «Лады» сбил двух мальчиков в возрасте трех и восьми лет, девочку семи лет и 34-летнюю женщину на пешеходном переходе. Почти все в средней степени тяжести, девочка в коме.