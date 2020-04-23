Водитель почти без стажа под Петербургом сбил троих детей. Один в коме
Трое детей и сопровождавшая их женщина оказались под колесами автомобиля на трассе между Петербургом и Всеволожском вечером 23 апреля. Все они в больнице.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около шести часов вечера на 35-м километре трассы «Санкт-Петербург - Свердлово - Всеволожск». Судя по кадрам с места ДТП, 22-летний водитель «Лады» сбил двух мальчиков в возрасте трех и восьми лет, девочку семи лет и 34-летнюю женщину на пешеходном переходе. Почти все в средней степени тяжести, девочка в коме.
В паблике «Дорожный инспектор» уточняется, что права водитель получил три месяца назад. За это время он несколько раз превышал скорость, в том числе более чем на 40 км/ч, ездил по обочинам и не платил штрафы.