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24.04.2020 17:23
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В Испании число выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило количество заболевших

В Испании зафиксировали самый низкий дневной показатель заболевания COVID-2019 с марта.

«Скорость распространения коронавируса снижается. Число вылечившихся от коронавируса пациентов за последние 24 часа, превысило количество новых зарегистрированных случаев: 3105 излечившихся против 2796 заболевших», - цитирует 24 апреля заявление министра здравоохранения Сальвадора Илья издание El Pais.

По его словам, показатель смертности от COVID-2019 за прошедшие сутки в 367 также стал одним из самых низких за месяц. При этом в 9 автономных сообществах за последние 24 часа зафиксировали менее 9 летальных исходов.

Испания остается одной из самых пострадавших от пандемии COVID-2019 стран мира. На Пиренеях выявлено уже 220 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Число летальных исходов перевалило за 22,5 тысячи.

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Комментарии (1)

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