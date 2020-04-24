В Испании число выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило количество заболевших
В Испании зафиксировали самый низкий дневной показатель заболевания COVID-2019 с марта.
«Скорость распространения коронавируса снижается. Число вылечившихся от коронавируса пациентов за последние 24 часа, превысило количество новых зарегистрированных случаев: 3105 излечившихся против 2796 заболевших», - цитирует 24 апреля заявление министра здравоохранения Сальвадора Илья издание El Pais.
По его словам, показатель смертности от COVID-2019 за прошедшие сутки в 367 также стал одним из самых низких за месяц. При этом в 9 автономных сообществах за последние 24 часа зафиксировали менее 9 летальных исходов.
Испания остается одной из самых пострадавших от пандемии COVID-2019 стран мира. На Пиренеях выявлено уже 220 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Число летальных исходов перевалило за 22,5 тысячи.