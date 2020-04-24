FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
24.04.2020 14:10
0
Печать

Крутой поворот отправил хлебовозку кувырком к частному дому в Новополье

В Ломоносовском районе Ленобласти днем 24 апреля фургон не довез до магазина хлеб. Товар пришлось перегружать прямо из лежащей вверх тормашками машины.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на крутом повороте в деревне Новополье водитель «ГАЗели» с хлебом не удержался на дороге, и машина улетела в кювет. Фургон перевернулся на крышу прямо рядом с частным домом.

«Хозяева этого дома частенько таких гостей у себя на участке встречают», — отметила в комментариях участница группы Татьяна.

На выручку товарищу на место приехала еще одна «ГАЗель», куда стали перегружать хлеб из перевернувшейся машины. О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация об этом ДТП пока не поступала.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний