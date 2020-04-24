В Ломоносовском районе Ленобласти днем 24 апреля фургон не довез до магазина хлеб. Товар пришлось перегружать прямо из лежащей вверх тормашками машины.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на крутом повороте в деревне Новополье водитель «ГАЗели» с хлебом не удержался на дороге, и машина улетела в кювет. Фургон перевернулся на крышу прямо рядом с частным домом.

«Хозяева этого дома частенько таких гостей у себя на участке встречают», — отметила в комментариях участница группы Татьяна.