Крутой поворот отправил хлебовозку кувырком к частному дому в Новополье
В Ломоносовском районе Ленобласти днем 24 апреля фургон не довез до магазина хлеб. Товар пришлось перегружать прямо из лежащей вверх тормашками машины.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на крутом повороте в деревне Новополье водитель «ГАЗели» с хлебом не удержался на дороге, и машина улетела в кювет. Фургон перевернулся на крышу прямо рядом с частным домом.
«Хозяева этого дома частенько таких гостей у себя на участке встречают», — отметила в комментариях участница группы Татьяна.
На выручку товарищу на место приехала еще одна «ГАЗель», куда стали перегружать хлеб из перевернувшейся машины. О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация об этом ДТП пока не поступала.