В Пулково проверили документы у тысячи утят. В Петербург они «прилетели» из Карачаево-Черкесии
Россельхознадзор проверил тысячу суточных утят в петербургском аэропорту Пулково. После этого груз «полетел» в Ленобласть.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления ведомства 24 апреля, птицы прибыли с предприятия, которое специализируется на выращивании уток, в Карачаево-Черкесской Республике.
«Ветеринарные сопроводительные документы оформлены без нарушений, птицы здоровы и перевозятся в надлежащих условия», — заключили инспекторы Россельхознадзора.
По итогам проверки груз направили в конечный пункт прибытия — в одно из фермерских хозяйств Ленинградской области.
Ранее в петербургском аэропорту проверили крупную партию аквариумных рыб от оптового поставщика из Северной столицы. Она отправилась к новому владельцу на юг России.