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24.04.2020 11:12
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В Пулково проверили документы у тысячи утят. В Петербург они «прилетели» из Карачаево-Черкесии

Россельхознадзор проверил тысячу суточных утят в петербургском аэропорту Пулково. После этого груз «полетел» в Ленобласть.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления ведомства 24 апреля, птицы прибыли с предприятия, которое специализируется на выращивании уток, в Карачаево-Черкесской Республике.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

«Ветеринарные сопроводительные документы оформлены без нарушений, птицы здоровы и перевозятся в надлежащих условия», — заключили инспекторы Россельхознадзора.

По итогам проверки груз направили в конечный пункт прибытия — в одно из фермерских хозяйств Ленинградской области.

Ранее в петербургском аэропорту проверили крупную партию аквариумных рыб от оптового поставщика из Северной столицы. Она отправилась к новому владельцу на юг России.

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Комментарии (1)

PupkinVasya
Наймите уж корректора: "специализируется на выращивании уток в Карачаево-Черкесской Республики."
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