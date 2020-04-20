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20.04.2020 16:32
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Из Петербурга в Сибирь с водою. В Красноярский край из Пулково улетела тысяча декоративных рыб, амфибий, улиток и черепах

Россельхознадзор в петербургском аэропорту проверил груз рыб, земноводных и амфибий. Получив добро, они улетели в Сибирь.

Как сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства, в минувшие выходные ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в аэропорту Петербурга прошли более 900 декоративных рыб. Аккуратно упакованные в пакетики с водой, они должны были проследовать к индивидуальному предпринимателю в Красноярский край. Отправитель крупной партии аквариумных рыб — петербургская компания — оптовый поставщик рыбок, растений, кормов и аквариумного оборудования.

Фото: Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В результате ветеринарного контроля «живых грузов», проходившего в грузовом терминале аэропорта «Пулково», нарушений выявлено не было. Убедившись, что все они перевозятся в надлежащих условиях и с корректно оформленными сопроводительными документами, инспекторы управления приняли решение о выпуске грузов.

Тем же авиарейсом после успешного прохождения ветеринарного контроля отправились 38 декоративных амфибий, столько же улиток и 10 черепах.

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Комментарии (1)

Батарейкин
Из Петербурга в Сибирь с водою. В Красноярский край из Пулково улетела тысяча 1000 декоративных рыб - может аффтар хотел по привычке написать 100500 рыб?
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