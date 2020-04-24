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24.04.2020 09:37
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В кровавой драке у ТЦ на севере Петербурга пострадал приезжий. К дверям больницы его доставили неизвестные

Северная столица неласково встретила уроженца солнечного Азербайджана. Среди бела дня его ударили ножом в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, накануне около четырех дня в клиническую больницу № 122 имени Соколова обратился 26-летний приезжий. По словам врачей, он самостоятельно добрался в медучреждение, несмотря на проникающее ножевое ранение.

Как вскоре выяснилось, часом ранее у торгового центра «Норд» пострадавший мог стать участником драки. По словам очевидцев, которых опросили работавшие по вызову сотрудники полиции, в результате стычки был серьезно ранен молодой человек. С места происшествия его якобы увезли знакомые на неустановленном автомобиле.

Эту же версию полицейским позже предоставил и сам пострадавший. Проводится проверка. В установлении всех обстоятельств случившегося должна помочь запись с камеры видеонаблюдения, расположенной рядом с ТЦ.

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Комментарии (5)

brovmen
На пр. Культуры нет ТК Норд. Там есть Родео драйв. А Норд находится на углу Просвещения и Энгельса. Путаница в материале какая то.
krasnonosov
И за чей счет его теперь будут лечить? За счет тех, кто в отличии от них платит налоги и взносы в российскую казну?
Философ (не тролль)
Выражение "работавшие по вызову сотрудники полиции" насторожило. У нас полиция это уже мальчики по вызову?. Уровень грамотности Ф удручает.
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