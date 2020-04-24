В кровавой драке у ТЦ на севере Петербурга пострадал приезжий. К дверям больницы его доставили неизвестные
Северная столица неласково встретила уроженца солнечного Азербайджана. Среди бела дня его ударили ножом в Выборгском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, накануне около четырех дня в клиническую больницу
Как вскоре выяснилось, часом ранее у торгового центра «Норд» пострадавший мог стать участником драки. По словам очевидцев, которых опросили работавшие по вызову сотрудники полиции, в результате стычки был серьезно ранен молодой человек. С места происшествия его якобы увезли знакомые на неустановленном автомобиле.
Эту же версию полицейским позже предоставил и сам пострадавший. Проводится проверка. В установлении всех обстоятельств случившегося должна помочь запись с камеры видеонаблюдения, расположенной рядом с ТЦ.