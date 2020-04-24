Apple намерена отказаться от установки продукции Intel и выпустить Mac с собственным процессором

Процессор с кодовым названием Kalamata намерены установить разработчики компьютеров от Apple на свои устройства. Произведет их тайваньская компания.



Об этом 23 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании. Первый Mac с процессором собственного производства может быть представлен в 2021 году. Изготовлением Kalamata займется Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.



Процессор будет иметь восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергосберегающих — под названиями Firestorm и Icestorm (огненная и снежная буря) соответственно.

