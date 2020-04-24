Apple намерена отказаться от установки продукции Intel и выпустить Mac с собственным процессором
Процессор с кодовым названием Kalamata намерены установить разработчики компьютеров от Apple на свои устройства. Произведет их тайваньская компания.
Об этом 23 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании. Первый Mac с процессором собственного производства может быть представлен в 2021 году. Изготовлением Kalamata займется Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Процессор будет иметь восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергосберегающих — под названиями Firestorm и Icestorm (огненная и снежная буря) соответственно.
Новости негативно сказались на акциях Intel, и такие отрицательные последствия аналитики называют долгосрочными. Вероятно, в довольно скором будущем Apple полностью откажется от процессоров производства сторонней компании.