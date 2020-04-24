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24.04.2020 00:11
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Apple намерена отказаться от установки продукции Intel и выпустить Mac с собственным процессором

Процессор с кодовым названием Kalamata намерены установить разработчики компьютеров от Apple на свои устройства. Произведет их тайваньская компания.

Об этом 23 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании. Первый Mac с процессором собственного производства может быть представлен в 2021 году. Изготовлением Kalamata займется Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Процессор будет иметь восемь высокопроизводительных ядер и четыре энергосберегающих — под названиями Firestorm и Icestorm (огненная и снежная буря) соответственно.

Новости негативно сказались на акциях Intel, и такие отрицательные последствия аналитики называют долгосрочными. Вероятно, в довольно скором будущем Apple полностью откажется от процессоров производства сторонней компании.

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Комментарии (4)

McGillavry
Про хорошую вещь на скажут, что она каламата.
srg000
Так к этому все и шло. После того как зашли в тупик свои разработки беспилотного автомобиля и пр. лабуды, взялись уже за серьезные дела. У яблока накопились гигантские свободные средства - во что вкладывать? Конечно, в процессоры... архитектуру наработали - только производи. Интел давят со всех сторон...
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