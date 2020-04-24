Вячеслав Малафеев: Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство

Вячеслав Малофеев Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта. Как и все бизнесмены, он сейчас переживает не лучшие времена, хотя старается думать о хорошем и участвует в откровенных челленджах. Об этом и многом другом он рассказал в интервью «Фонтанке».

О бизнесе

— В первую очередь, с учетом всех последних событий, как вам живется в мире надвигающегося апокалипсиса?

— А что так драматично?

— Пандемия, рубль падает, нефть вообще ушла в минус. Ощущение, что рушится вообще всё.



— Мне кажется, что преждевременно делать такие выводы. Безусловно, информационный фон — негативный, но всё-таки фондовые рынки держатся. Даже после обвала они почти вернулись к своим показателям. На фоне достаточно негативной волны по всему миру мы не видим какой-то паники. Мне кажется, если фондовые рынки свалятся куда-то совсем глубоко в нули, вот тогда начнется катастрофа. Хотя, конечно, катастрофой может стать всё, что угодно. Например, те же волнения людей, демонстрации, то, что уже произошло на днях в Осетии. Если пойдет такая волна, сработает стадный рефлекс, это тоже может стать точкой отсчета. Но не думаю, что в ближайшей перспективе это возможно с точки зрения общей тенденции по всему миру.

— Как дела у вашего бизнеса?

— Печально, как и у всех. Март мы закончили достаточно неплохо, даже очень неплохо. Хотя у многих уже в марте были проблемы, у того же ресторанного бизнеса или у авиаперевозчиков. Многие не выдержали даже концовки марта, не говоря уже про апрель. По итогам апреля я сделаю всё, чтобы мы оказались в нулях или минимальном минусе. Потому что плюса точно не будет. Но опять же, я уже сейчас начинаю думать, что будет, когда всё встанет на круги своя. Ищу те инструменты, которые мне позволят нивелировать свои потери и добиться больших результатов в следующих месяцах. Я минимизировал всё, что только возможно. Пока я не собираюсь делать кардинальные выводы, включая май и даже июнь. Я имею в виду по персоналу и по другим моментам. А дальше, я думаю, динамика будет положительной, и мы сможем все наверстать.



— На ваш взгляд, достаточны ли шаги, предпринимаемые правительством для поддержки бизнеса?

— У меня большая дилемма, как ответить на этот вопрос. Например, в Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются. Наша страна больше зависит от нефтяных и газовых доходов. Есть резервный фонд, которого, как говорят, хватит на несколько лет, если будет совсем плохо. Опять же, как смотреть на эти вещи. Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали. С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной. Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство. Для меня, например, непонятной выглядит ситуация с почти неработающим Росреестром, где мы не можем провести около 15–20 сделок. Ведь можно было бы это организовать каким-то электронным способом или по записи. Если мы возьмем мой второй бизнес — это горнолыжный клуб и туристическая база отдыха в Новгородской области — там все сложнее намного. Президент разрешил региональным властям принимать решения на свой страх и риск. Если в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не было постановления или рекомендаций о закрытии гостиниц и туристических баз, то в Новгородской области это сделали. Мне эти ограничения даже сложнее принять, чем то, что произошло с Росреестром. Это двойные стандарты: в одних местах работают, а в других нет. Мы выдержим, у меня есть финансовое плечо в лице самого себя, а у остальных бизнесов, которые были завязаны на ежемесячном получении прибыли, скорее всего, будет всё печально. Многим после пандемии придется закрыть свои бизнесы.



— В общем, футболистом быть проще.

— Футболист, который завершил свою карьеру, в принципе, больше ничего не умеет делать. В лучшем случае его ждёт зарплата 100–150 тысяч рублей тренером, если он не бросит вызов себе. Я после завершения своей карьеры вывел свои бизнесы практически в те же деньги в ежегодном исчислении, которые я получал, когда играл. Да, мне было сложно. Да, я много времени тратил на обучение. Быть футболистом просто тогда, когда ты играешь, когда ты каждый месяц получаешь зарплату. Но, когда ты заканчиваешь карьеру, извини, ты уже сам себе принадлежишь, ты больше никому не нужен. Мы знаем кучу футболистов, которые теряли деньги, как по ходу карьеры, так и после ее завершения. Потом им приходилось работать чуть не охранниками. Понятно, что, если ты там много заработал и разумно инвестировал эти деньги хотя бы с точки зрения общей модели — недвижимость, фондовый рынок, депозит — худо или бедно ты сможешь жить. Но если ты хочешь жить так же, как ты жил, когда занимался спортом, ты будешь вынужден рисковать и вкладывать деньги в бизнес. Я в свои оба бизнеса вкладывал собственные деньги. В недвижимость я это делал около двух лет, не получая прибыль, а в туристическую базу вложил такую сумму денег, которая равносильна нескольким годовым зарплатам некоторых футболистов РПЛ.



О самоизоляции

— Судя по вашему Инстаграму, вы находитесь в загородном доме. Куда-то выезжаете?

— Если честно, выехал на днях в первый раз по семейным обстоятельствам. Сына нужно было к зубному отвезти и супруге кое-куда нужно было заехать. А так бы и не выезжал. У нас есть помощник, который привозит нам всё, что нужно. Бизнесом занимаюсь удалённо в ежедневном режиме. Занимаюсь с детьми, тренируемся. Читаем вместе, развиваемся. Мы разобрали уже баню, дом, вывезли столько всего, что раньше свозилось с квартиры на дачу. Даже дышать стало легче. Есть возможность погулять. Территория поселка позволяет и побегать. В принципе, 5 км в день достаточно для поддержания формы. Плюс подтягивание, статика. Реально есть чем заниматься каждый день. Я планирую, чем буду заниматься после того, как это все закончится. Чуть больше уделяю внимание соцсетям, потому что всё сейчас уходит в онлайн. Я призываю всех, кто что-то не мог сделать по разным причинам из-за нехватки времени, начать этим заниматься. Можно читать книги, учить иностранный язык.



— На развлечения у вас тоже хватает времени. Всякие челленджи выполняете. Кстати, как решились на такой смелый челлендж с переодеванием?



— Ну почему смелый. Если Иван Ургант выступил в этом челлендже, почему Вячеслав Малафеев не может этого сделать? К тому же, помимо того, что это интересно людям, это интересно и тебе самому. Ты себя развлекаешь этим, создаёшь позитивное настроение и позитивные мысли. Просто нужно не перебарщивать. В обычной жизни я никогда бы такое не сделал, но, когда у тебя есть на это время и, если это забавно, почему бы и нет.

— Когда жена вас брила, не страшно было?



— Если честно, побаивался, особенно когда она взяла после электробритвы обычную. Она мне говорит: «Не волнуйся, у меня тоже есть опыт». Я говорю: «Я знаю, что у тебя есть опыт, но бороду ты ещё не брила». Я чуть-чуть заволновался, но, слава богу, всё закончилось хорошо.

— Все чаще приходится слышать, что людям трудно находиться друг с другом в самоизоляции. Как оказалось, даже самые близкие люди не всегда выдерживают столь тесное и продолжительное общение. Судя по вашим, по крайней мере, соцсетям, у вас с этим проблем нет.

