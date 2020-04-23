Пограничники пустят в Петербург 11 застрявших в Финляндии россиян. Об обратном пути не сообщается
Специальный коридор между Россией и Финляндией позволит вернуться на родину 11 жителям Петербурга и Ленобласти. Об этом 23 апреля сообщают в Смольном.
В пресс-службе городского правительства отметили, что эти 11 человек «обращались в Посольство России с просьбой оказать содействие в возвращении». На границе их встретит кордон из врачей, пограничников, таможенников, Роспотребнадзора и полиции. Состояние здоровья проверят «в специально оборудованном помещении пограничного поста», всех с симптомами увезут в больницу. Остальным выдадут распоряжение сидеть дома и развезут по местам жительства, где их ждет 14-дневный карантин. Отмечается, что меры аналогичны тем, что применяются к пассажирам вывозных рейсов, которые в том же составе встречают в Пулково.
При этом об обратном процессе, то есть о том, чтобы выпустить в Финляндию застрявших здесь иностранцев или лиц с двойным гражданством, Смольный молчит. В такой ситуации оказались десятки тех, у кого в Петербурге или соседних регионах живут родственники. Всего же, по данным МИД Финляндии, на территории России остались около 400 ее граждан. Как вариант для них — возвращаться домой через Германию.