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23.04.2020 19:28
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Смольный: Полмиллиона петербуржцев работает дистанционно

Из 3,3 млн трудоустроенных петербуржцев сейчас более миллиона не могут ходить на работу в связи с президентскими каникулами, сообщил председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Как рассказал представитель Смольного в эфире телеканала Санкт-Петербург 23 апреля, порядка полумиллиона жителей Северной столицы работают дистанционно, несмотря на некоторые сложности: система «удалёнки» неидеальная, недостаточно разных сервисов, сети испытывают серьёзные нагрузки.

Сказать, сколько из компаний, закрытых сейчас, откроется по завершении режима нерабочих дней, очень сложно, отметил Чернейко.

«Трудно говорить о последствиях; чем дольше будет остановка, тем дороже будет эта ситуация и людям, и экономике города, и бюджету, и всем участникам процесса», — признаёт председатель комитета по труду и занятости.

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Комментарии (2)

Теркин
Чиновники просто подонки.
Karl111
Насколько далеки чинуши от того что ркально происходит сейчас. Все шараги в спальных районах работают. Особо даже не прячясь
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