Смольный: Полмиллиона петербуржцев работает дистанционно

Из 3,3 млн трудоустроенных петербуржцев сейчас более миллиона не могут ходить на работу в связи с президентскими каникулами, сообщил председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.



Как рассказал представитель Смольного в эфире телеканала Санкт-Петербург 23 апреля, порядка полумиллиона жителей Северной столицы работают дистанционно, несмотря на некоторые сложности: система «удалёнки» неидеальная, недостаточно разных сервисов, сети испытывают серьёзные нагрузки.

Сказать, сколько из компаний, закрытых сейчас, откроется по завершении режима нерабочих дней, очень сложно, отметил Чернейко.