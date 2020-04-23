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23.04.2020 18:45
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Лосиха и медведица попали в фотоловушку в областных лесах. На вид они здоровы и сыты

Лосиха с потомством и медведица засветились перед камерой, установленной в лесу под Петербургом Росприроднадзором. Довольные звери гуляли неподалеку друг от друга.

Фото лосихи с лосенком в заказнике «Мшинское болото» было сделано 20 апреля, сотрудники Росприроднадзора изъяли записи с фотоловушек к 23 числу. Эксперты смогли определить, что лосенку на вид около года.

Через полчаса после того, как сохатые обнюхали камеру, в том же месте прошлась медведица. Ей, насколько можно судить, около трех лет. Вероятно, где-то неподалеку были и ее медвежата, но они предпочли обойти камеру стороной. «Внешнее состояние зверя оценивается положительно. Животное не выглядит истощенным и больным», - добавили в Росприроднадзоре и отметили, что за сбитого лося водителям придется заплатить 80 тысяч, а за медведя - 60.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Сезон миграции лосей уже начался. В этом году - раньше обычного.

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