Лосиха с потомством и медведица засветились перед камерой, установленной в лесу под Петербургом Росприроднадзором. Довольные звери гуляли неподалеку друг от друга.

Фото лосихи с лосенком в заказнике «Мшинское болото» было сделано 20 апреля, сотрудники Росприроднадзора изъяли записи с фотоловушек к 23 числу. Эксперты смогли определить, что лосенку на вид около года.

Через полчаса после того, как сохатые обнюхали камеру, в том же месте прошлась медведица. Ей, насколько можно судить, около трех лет. Вероятно, где-то неподалеку были и ее медвежата, но они предпочли обойти камеру стороной. «Внешнее состояние зверя оценивается положительно. Животное не выглядит истощенным и больным», - добавили в Росприроднадзоре и отметили, что за сбитого лося водителям придется заплатить 80 тысяч, а за медведя - 60.