Коронавирус нашли уже на 26 военных кораблях США
ВМС США констатируют, что COVID-2019 обнаружили у 1298 моряков.
«В настоящее время на 26 военных кораблях ВМС США выявлены случаи коронавируса», — цитирует 23 апреля заявление ВМС США CNN.
Военные отмечают, что ни один из пораженных вирусом кораблей сейчас не находится в море, при этом не уточняя, где именно обнаружили COVID-2019. В настоящее время коронавирус нашли уже у 1298 моряков. Ранее стало известно, что заразившихся выявили на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт».