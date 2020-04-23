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23.04.2020 16:45
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Коронавирус нашли уже на 26 военных кораблях США

ВМС США констатируют, что COVID-2019 обнаружили у 1298 моряков.

«В настоящее время на 26 военных кораблях ВМС США выявлены случаи коронавируса», — цитирует 23 апреля заявление ВМС США CNN.

Военные отмечают, что ни один из пораженных вирусом кораблей сейчас не находится в море, при этом не уточняя, где именно обнаружили COVID-2019. В настоящее время коронавирус нашли уже у 1298 моряков. Ранее стало известно, что заразившихся выявили на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт».

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