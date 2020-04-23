Еще одну организацию из США признали в России нежелательной

Министерство юстиции России вписало в перечень нежелательных зарубежных организаций Project Harmony из США.
«Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации: Project Harmony, Inc. (PH International) («Прожект Хармони, Инк.») (Соединенные Штаты Америки)», — сообщается 23 апреля на сайте Минюста.
Накануне Генпрокуратура приняла решение признать организацию нежелательной, так как она финансировала включенный в список иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория».
Центр получал денежные средства из-за рубежа и участвовал в политической деятельности в России, как сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В перечень Минюста включены и другие организации из США, например, Атлантический совет и Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию.