Канцлер ФРГ назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории страны

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге 23 апреля, заявила о том, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времени её создания



«Мы все — правительство и парламент, вся наша страна, столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия, — считает она. — Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом».

Канцлер также утверждала, что за все время ее пребывания на посту главы правительства ФРГ еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан во время распространения коронавируса, пишет ТАСС.