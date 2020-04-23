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23.04.2020 09:53
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Индекс самоизоляции в Петербурге всё-таки упал — это доказывает динамика за неделю

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге утром 23 апреля, как обычно по утрам, снижается очень высокими темпами: в 8:10 — 3,6 балла, в 8:20 — 3,5, в 8:30 — 3,4, в 8:40 — 3,3, в 8:50 — 3,2, в 9:02 — 3,1, в 9:20 — 3, в 9:30 — 2,9 балла (сейчас «Яндекс» считает 3 балла нижней границей «оранжевой» зоны). Для сравнения, 21 апреля в 8:10 индекс составлял 3,6, в 9:00 — 3,1, в 9:40 — 2,9.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=80.260459%2C54.743535&amp;z=3.4" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

В списке городов-миллионников Петербург пока второй, но надо учесть, что на большей территории страны уже день.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=80.260459%2C54.743535&amp;z=3.4" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Что касается суточного индекса, можно утверждать, что на этой неделе он стал ниже. Если в понедельник, 20 апреля, он ещё дотянул до 2,7 балла (показателя всей прошлой недели), то во вторник и в среду составил 2,6 балла. В рейтинге городов-миллионников Петербург вчера занял четвёртое место. Лидировала, как обычно, Москва (3,3 балла), в конце списка Новосибирск (1,9 балла). В целом по России индекс на этой неделе тоже снизился на одну десятую балла — до 2,5. В Москве он стабильно выше, но и там зафиксировано снижение.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Индекс самоизоляции рассчитывается по основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию.

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Комментарии (29)

WuhanRockCafe
Как писал Александр Энгельгардт в очерке «Из деревни» (1878-1879 гг.), начальство всегда проводит мероприятия, которые ни к чему не приводят, но только «затесняют» мужиков, в насмешку над ними:

«Точно вот – «на тебе, ходи вверх ногами!». И ходим, то есть не ходим, а делаем вид, что ходим. Идешь обыкновенным порядком, встречаешь начальство – «отчего не кверху ногами?». «А вот сейчас, ваше-ство, отдохнуть перевернулся», – и делаешь вид, что хочешь встать кверху ногами. Начальство само знает, что нельзя так ходить, но, довольное послушанием милостию улыбается и проследывает далее».
ViAs
Я думаю,что заболевших много именно из-за непослушания людей.Столько раз власть их предупреждала о самоизоляции,но люди считают себя бессмертными.Излишняя свобода-это уже распущенность и глупость.
BobCat2
Либо отключайте геолокацию для приложений от Я, альтернатив немало. Тем более сейчас, когда самые полезные не нужны.
Либо, если они крайне необходимы, просто включите вариант, когда при каждом запуске разрешается использование. Ну и не забывайте из приложений выходить.
Так мы повысим индекс самоизоляции и выполним мудрые распоряжения наших руководителей.
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