Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге утром 23 апреля, как обычно по утрам, снижается очень высокими темпами: в 8:10 — 3,6 балла, в 8:20 — 3,5, в 8:30 — 3,4, в 8:40 — 3,3, в 8:50 — 3,2, в 9:02 — 3,1, в 9:20 — 3, в 9:30 — 2,9 балла (сейчас «Яндекс» считает 3 балла нижней границей «оранжевой» зоны). Для сравнения, 21 апреля в 8:10 индекс составлял 3,6, в 9:00 — 3,1, в 9:40 — 2,9.

В списке городов-миллионников Петербург пока второй, но надо учесть, что на большей территории страны уже день.



Что касается суточного индекса, можно утверждать, что на этой неделе он стал ниже. Если в понедельник, 20 апреля, он ещё дотянул до 2,7 балла (показателя всей прошлой недели), то во вторник и в среду составил 2,6 балла. В рейтинге городов-миллионников Петербург вчера занял четвёртое место. Лидировала, как обычно, Москва (3,3 балла), в конце списка Новосибирск (1,9 балла). В целом по России индекс на этой неделе тоже снизился на одну десятую балла — до 2,5. В Москве он стабильно выше, но и там зафиксировано снижение.