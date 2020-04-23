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Начальник ВМедА отстранен от должности

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23.04.2020 09:30
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Отечественный аналог Zoom. Госплатформу для дистанционного обучения школьников объединят с «ВКонтакте»

Государственную платформу для дистанционного обучения школьников планируется интегрировать с социальной сетью «ВКонтакте». Об этом сообщает «Коммерсантъ» 23 апреля.

В социальной сети появится сегмент «ВКонтакте-Образование». Его планируется наполнить «верифицированным контентом» — лекциями, видеоуроками и учебниками, одобренными Минпросвещения. В проекте будут использоваться чаты, сообщества и мини-приложения социальной сети.

«Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ, но только защищенный и устойчивый к хакерским атакам. Он будет использоваться не только в случае ситуаций, подобных нынешней, но и в обычном образовательном процессе»,— рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Для внедрения системы потребуется установка камер в классах, а также «улучшение ситуации с Интернетом в школах».

Из-за пандемии коронавируса школы перешли на дистанционное обучение. В Петербурге процесс нельзя назвать успешным, в первый день рекомендованные порталы упали из-за перегрузки, а родительский негатив обрушился на ни в чём не повинных учителей.

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Комментарии (2)

Caes
Вы против Линукса?
Печенег (Snaky) Половцев
Таки этот "отечественный аналог" будет работать исключительно под "национальной операционной системой"?
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