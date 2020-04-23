Отечественный аналог Zoom. Госплатформу для дистанционного обучения школьников объединят с «ВКонтакте»

Государственную платформу для дистанционного обучения школьников планируется интегрировать с социальной сетью «ВКонтакте». Об этом сообщает «Коммерсантъ» 23 апреля.



В социальной сети появится сегмент «ВКонтакте-Образование». Его планируется наполнить «верифицированным контентом» — лекциями, видеоуроками и учебниками, одобренными Минпросвещения. В проекте будут использоваться чаты, сообщества и мини-приложения социальной сети.

«Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ, но только защищенный и устойчивый к хакерским атакам. Он будет использоваться не только в случае ситуаций, подобных нынешней, но и в обычном образовательном процессе»,— рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Для внедрения системы потребуется установка камер в классах, а также «улучшение ситуации с Интернетом в школах».