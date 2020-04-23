Под Петербургом столкнулись «Рено» и «Жигули». Один человек погиб, двое в больнице
Авария с участием двух машин унесла жизнь молодого автомобилиста под Петербургом. ДТП произошло в Киришском районе Ленобласти вечером 22 апреля, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, на первом километре автодороги Кириши-Городище-Волхов автомобиль «Рено Логан» под управлением 42-летней женщины выехал на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-21053.
В результате столкновения 31-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Автомобилистка отделалась травмами средней степени тяжести и была доставлена в больницу. Медицинская помощь также понадобилась ее пассажиру, он находится в удовлетворительном состоянии.
Вечером 22 апреля похожая авария произошла вблизи областной деревни Олики, в результате которой погиб водитель «Жигули», а еще трое человек были госпитализированы с различными травмами.