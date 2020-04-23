Авария с участием двух машин унесла жизнь молодого автомобилиста под Петербургом. ДТП произошло в Киришском районе Ленобласти вечером 22 апреля, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



По предварительной информации, на первом километре автодороги Кириши-Городище-Волхов автомобиль «Рено Логан» под управлением 42-летней женщины выехал на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-21053.



В результате столкновения 31-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Автомобилистка отделалась травмами средней степени тяжести и была доставлена в больницу. Медицинская помощь также понадобилась ее пассажиру, он находится в удовлетворительном состоянии.