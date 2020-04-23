FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 00:23
0
Печать

Под Петербургом столкнулись «Рено» и «Жигули». Один человек погиб, двое в больнице

Авария с участием двух машин унесла жизнь молодого автомобилиста под Петербургом. ДТП произошло в Киришском районе Ленобласти вечером 22 апреля, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, на первом километре автодороги Кириши-Городище-Волхов автомобиль «Рено Логан» под управлением 42-летней женщины выехал на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-21053.

В результате столкновения 31-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Автомобилистка отделалась травмами средней степени тяжести и была доставлена в больницу. Медицинская помощь также понадобилась ее пассажиру, он находится в удовлетворительном состоянии.

Вечером 22 апреля похожая авария произошла вблизи областной деревни Олики, в результате которой погиб водитель «Жигули», а еще трое человек были госпитализированы с различными травмами.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний