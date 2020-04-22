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22.04.2020 22:34
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После выезда «Хендэ» на встречку под Петербургом погиб водитель «Жигулей», трое в больнице

После аварии под Петербургом в больницу отправились три человека, один погиб. Как сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в деревне Олики Ломоносовского района около половины седьмого вечера 22 апреля.

По предварительной информации, «Хендэ Солярис» под управлением 35-летнего мужчины выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2107». 76-летний водитель «Жигулей» погиб на месте, две его пассажирки 80 лет и 81 года госпитализированы с травмами. Кроме того, в больницу отправился пассажир «Хендэ» - мужчина, которому на вид около 30 лет. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Комментарии (1)

mars547
На Хенде наверняка чурбан был.
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