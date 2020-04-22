После аварии под Петербургом в больницу отправились три человека, один погиб. Как сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в деревне Олики Ломоносовского района около половины седьмого вечера 22 апреля.



По предварительной информации, «Хендэ Солярис» под управлением 35-летнего мужчины выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2107». 76-летний водитель «Жигулей» погиб на месте, две его пассажирки 80 лет и 81 года госпитализированы с травмами. Кроме того, в больницу отправился пассажир «Хендэ» - мужчина, которому на вид около 30 лет. Обстоятельства происшествия уточняются.