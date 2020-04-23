Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин 22 апреля рассказал о своем будущем в прямом эфире инстаграма бывшей баскетболистки из Петербурга Светланы Абросимовой.
«Пока не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом. Игра за сборную России? Пока у меня есть здоровье, буду играть. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли, всегда стараемся прилететь на чемпионат мира. Самое сложное для меня в играх за сборную — перестройка на большие площадки. Мне требуются время, тренировки и игры для адаптации. Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Рад был за ребят в 2018 году», — подчеркнул Овечкин.
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Встреча с легендой! Сегодня в 20ч в прямом эфире моего Instagram будет сам @aleksandrovechkinofficial Присылайте вопросы, обещаю задам самый интересный) At 1pm Washington time I will do a live stream with ice hockey legend Alexander Ovechkin #icehockey #legend #washingtoncapitals
Ранее Овечкин сбрил усы и бороду, ответив таким образом на вызов комика Михаила Галустяна.
Александр Овечкин — воспитанник московского «Динамо». Первый номер драфта НХЛ 2004 года. С 2005 года выступает за «Вашингтон Кэпиталз». На его счету три золотых (2008, 2012, 2014), две серебряных (2010, 2015) и четыре бронзовых (2005, 2007, 2016, 2019) медали чемпионатов мира. В 2018 году выиграл Кубок Стэнли — главный приз Национальной хоккейной лиги.