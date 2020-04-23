Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин 22 апреля рассказал о своем будущем в прямом эфире инстаграма бывшей баскетболистки из Петербурга Светланы Абросимовой.



«Пока не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом. Игра за сборную России? Пока у меня есть здоровье, буду играть. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли, всегда стараемся прилететь на чемпионат мира. Самое сложное для меня в играх за сборную — перестройка на большие площадки. Мне требуются время, тренировки и игры для адаптации. Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Рад был за ребят в 2018 году», — подчеркнул Овечкин.