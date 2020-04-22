Renault возобновляет работу заводов во Франции. Сотрудников будут проверять и обяжут носить защиту

Автомобильный концерн Renault вновь запускает свои французские заводы, закрытые в связи с мерами противодействия распространению коронавируса, введенными во Франции. В компании подчеркнули, что будут соблюдать все новые санитарные меры.



Как сообщает 22 апреля ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, производство будет восстанавливаться постепенно и с учетом применения новых санитарных норм. Сейчас автопроизводитель возобновляет работу трех заводов: в Клионе, Ле-Мане и Шуази-ле-Руа - остальные предприятия присоединятся в начале мая.