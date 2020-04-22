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22.04.2020 19:46
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«Аэрофлот» вернул на родину свыше 50 тысяч россиян. Росавиация отчиталась о 170 тысячах за месяц

Более 50 тысяч россиян вернулись на родину специальными рейсами «Аэрофлота» с конца февраля 2020 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе российской авиакомпании 22 апреля.

Представители отечественного перевозчика уточнили, что работа по организации и выполнению спецрейсов для возвращения российских граждан из-за границы продолжается.

Согласно данным рабочей группы Росавиации, координирующей перевозку россиян из зарубежных стран, всего за минувший месяц в РФ вернулись свыше 170 тысяч граждан.

С предварительным графиком ближайших вывозных рейсов можно ознакомиться на официальном сайте Росавиации.

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Комментарии (1)

Anatolevich
Если бы Госдеп не наехал так бы и жили в аэропортах у туалетов.
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