«Аэрофлот» вернул на родину свыше 50 тысяч россиян. Росавиация отчиталась о 170 тысячах за месяц
Более 50 тысяч россиян вернулись на родину специальными рейсами «Аэрофлота» с конца февраля 2020 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе российской авиакомпании 22 апреля.
Представители отечественного перевозчика уточнили, что работа по организации и выполнению спецрейсов для возвращения российских граждан из-за границы продолжается.
Согласно данным рабочей группы Росавиации, координирующей перевозку россиян из зарубежных стран, всего за минувший месяц в РФ вернулись свыше 170 тысяч граждан.
С предварительным графиком ближайших вывозных рейсов можно ознакомиться на официальном сайте Росавиации.