«Аэрофлот» вернул на родину свыше 50 тысяч россиян. Росавиация отчиталась о 170 тысячах за месяц

Более 50 тысяч россиян вернулись на родину специальными рейсами «Аэрофлота» с конца февраля 2020 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе российской авиакомпании 22 апреля.



Представители отечественного перевозчика уточнили, что работа по организации и выполнению спецрейсов для возвращения российских граждан из-за границы продолжается.

Согласно данным рабочей группы Росавиации, координирующей перевозку россиян из зарубежных стран, всего за минувший месяц в РФ вернулись свыше 170 тысяч граждан.