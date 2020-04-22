Туктамышева вместе с другими титулованными фигуристами мира примет участие в онлайн-шоу для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Трехкратная призерка чемпионатов мира по фигурному катанию в танцах на льду Кэйтлин Уивер (Канада) организует благотворительное онлайн-шоу для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Как сообщает в среду, 22 апреля, Insidethgames, в шоу под названием Open Ice помимо прочих именитых фигуристов примет участие петербурженка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

Также в нем примут участие олимпийские чемпионы Алена Савченко, Скотт Хэмилтон, Мэрил Дэвис, Чарли Уайт, Екатерина Гордеева, Патрик Чан, Меган Дюамель, Эрик Редфорд, призеры Олимпиады Нэтан Чен, Мишель Кван, Трейси Уилсон, Хавьер Фернандес, чемпионка мира Ше-Линн Бурн, Курт Браунинг, Юка Сато, Тодд Элдридж, призеры чемпионата мира Сатоко Мияхара, Галит Хайт, а также тренер Брайан Орсер и хореограф Сандра Безич.