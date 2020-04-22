В аэропорту Домодедово предлагают сделать платный тест на COVID-19. Но только для бессимптомных

В московском аэропорту Домодедово появилась возможность сдать экспресс-анализ на COVID-19 прямо в терминале. Об этом сообщается на сайте воздушных ворот 22 апреля.

Правда, услуга платная — за тест, результат которого обещают выдать уже через 15 минут, просят 2500 рублей.

Пассажиры и посетители могут пройти сдать материал из ротоглотки в медицинском пункте аэропорта по будням с 09:00 до 18:00 без предварительной записи, говорится в сообщении. Однако есть ограничения — исследование проводится только для совершеннолетних при отсутствии симптомов ОРВИ. Насколько точны результаты теста в процентах, не уточняется.