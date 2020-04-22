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22.04.2020 16:35
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В аэропорту Домодедово предлагают сделать платный тест на COVID-19. Но только для бессимптомных

В московском аэропорту Домодедово появилась возможность сдать экспресс-анализ на COVID-19 прямо в терминале. Об этом сообщается на сайте воздушных ворот 22 апреля.

Правда, услуга платная — за тест, результат которого обещают выдать уже через 15 минут, просят 2500 рублей.

Пассажиры и посетители могут пройти сдать материал из ротоглотки в медицинском пункте аэропорта по будням с 09:00 до 18:00 без предварительной записи, говорится в сообщении. Однако есть ограничения — исследование проводится только для совершеннолетних при отсутствии симптомов ОРВИ. Насколько точны результаты теста в процентах, не уточняется.

Первым аэропортом в мире, где пассажирам начали делать экспресс-тесты на коронавирус, стал аэрохаб Дубая. С отрицательным результатом пускали на борт авиакомпании Emirates.

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Комментарии (5)

alexey_leonov
Я тоже могу такие же экспресс-тесты делать для людей, которые от меня в течение получаса уезжают чёрт-те куда да ещё и в компании с множеством других людей!
У меня есть достаточное количество ватных палочек и фразу "наличие вируса не подтверждено" я умею и произносить и писать.
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srg000
Чот последнее время журналисты отжигают )) Трам, ротоглотка и пр. клевые словечки...
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