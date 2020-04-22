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22.04.2020 15:15
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В Петербурге чиновникам перенесли дедлайн по сдаче деклараций на четыре месяца

Срок, до которого петербургские чиновники и муниципальные служащие должны будут отчитаться об имуществе и доходах, перенесут на 1 августа. Соответствующий законопроект в первом чтении 22 апреля приняло Заксобрание города.

Законопроект внес губернатор Петербурга. Депутаты приняли законопроект в соответствии с указом президента. По «старым правилам» предполагалось, что представить декларации за 2019 год чиновники и муниципальные служащие должны до 1 апреля 2020 года.

«Конечно, чиновники тоже люди, — прокомментировал инициативу беспартийный депутат Максим Резник. — Чиновникам, конечно, нужна отсрочка для того, чтобы задекларировать свое имущество и доходы, потому что им есть что декларировать. А многим людям скоро будет нечего декларировать. Но есть ли в повестке дня что-нибудь про прямые выплаты? Если что по помощи людям по оплате услуг ЖКХ? Есть что-то по реальной помощи бизнесу, прямых выплат тех же, налоговых льгот серьезных? Этого ничего, насколько я вижу, в повестке нет».

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Комментарии (3)

McGillavry
Русское народное слово «срок» а) короче б) понятнее в) приятнее. А слова «дедлайн» а) в словарях русского языка нет б) почему бы его не заменить словом «эпемуга» из языка басков?
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