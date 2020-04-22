У каких компаний и где могут срезать финансирование на строительство и ремонт дорог в Петербурге
В ближайшее время дорожные компании ожидают приведения в действие плана по снижению финансирования на ремонт и строительство дорог. Как сообщала «Фонтанка», комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного собирался потратить на дороги и развязки 12,7 млрд. Ещё 1 апреля комитет по экономической политике правительства города директивно сократил сумму до 7 млрд 740 млн рублей.
47news стали известны планы КРТИ — у каких компаний, на каких контрактах и сколько средств может быть срезано в 2020 году. Впрочем, стоит учитывать, что планы сегодня меняются стремительно. 47news посмотрел на самых крупных: «Буер», «Возрождение», «ВАД», «АБЗ-Дорстрой», «Трест», «СК «Орион плюс».
47news поговорил с руководителями компаний. Они оценивают происходящее с пессимизмом. Звучат мнения о том, что если резать стройку, то смежные отрасли ждёт эффект домино. Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного Андрей Левакин развёрнуто ответил на вопросы и сообщил, что бьётся за отрасль.
Подробнее — с перечнем объектов, суммами, комментариями игроков рынка и Андрея Левакина — читайте в материале 47news »Дорожники Петербурга: Вы нас без денег режете. Дорожный комитет Смольного: Мы бьемся за вас».
О том, как в целом сокращаются планы комитетов на новое строительство, читайте в материале «Фонтанки».