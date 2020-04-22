В ближайшее время дорожные компании ожидают приведения в действие плана по снижению финансирования на ремонт и строительство дорог. Как сообщала «Фонтанка», комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного собирался потратить на дороги и развязки 12,7 млрд. Ещё 1 апреля комитет по экономической политике правительства города директивно сократил сумму до 7 млрд 740 млн рублей.



47news стали известны планы КРТИ — у каких компаний, на каких контрактах и сколько средств может быть срезано в 2020 году. Впрочем, стоит учитывать, что планы сегодня меняются стремительно. 47news посмотрел на самых крупных: «Буер», «Возрождение», «ВАД», «АБЗ-Дорстрой», «Трест», «СК «Орион плюс».