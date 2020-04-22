Залоговый Land Rover уехал от хозяйки на Фаворского. На угон хватило двух минут

Немолодой возраст, битое стекло и запрет на регистрационные действия не спасли внедорожник проживающей в Петербурге омички от угона. На то, чтобы похитить машину, двоим злоумышленникам хватило пары минут.



Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу вечера 21 апреля в полицию Калининского района обратилась 34-летняя женщина, имеющая регистрацию в Омске, но проживающая в Петербурге. Она рассказала, что накануне в половине девятого часа вечера припарковала свой Land Rover Discovery 4 во дворе дома 15/1 по улице Фаворского, а теперь его на месте нет.