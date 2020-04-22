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22.04.2020 12:24
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Залоговый Land Rover уехал от хозяйки на Фаворского. На угон хватило двух минут

Немолодой возраст, битое стекло и запрет на регистрационные действия не спасли внедорожник проживающей в Петербурге омички от угона. На то, чтобы похитить машину, двоим злоумышленникам хватило пары минут.

Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу вечера 21 апреля в полицию Калининского района обратилась 34-летняя женщина, имеющая регистрацию в Омске, но проживающая в Петербурге. Она рассказала, что накануне в половине девятого часа вечера припарковала свой Land Rover Discovery 4 во дворе дома 15/1 по улице Фаворского, а теперь его на месте нет.

Черный дизельный «Дискавери» 2014 года имел тонированные стекла и 30 литров дизеля в баке. Из особых примет — скол на багажнике и разбитое водительское стекло. Также выяснилось, что автомобиль находится в залоге у банка и на него наложен запрет регистрационных действий.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения. На одной из них было видно, как в 21:47 к припаркованному Land Rover Discovery подошли два силуэта, и уже через две минуты автомобиль уехал по улице Бутлерова в сторону Пискаревского проспекта.

Ущерб потерпевшая оценила в 2 200 000 рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 4, п. «б», УК РФ.

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Комментарии (6)

Виталий Иванов
как можно на таком говне еще и в кредит ездить.. на ремонт уже не хватило
Tikhon Khrenov
Нет, Диско 14-го года будет всяко ниже 2-х лимонов.. Сейчас Range Rover Vogue 14-го года за 2 взять можно..
Starishok
Денег пожалела на платную парковку,все на наряды истратила,теперь пешадралом в туфельках до Омска.
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