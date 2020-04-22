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22.04.2020 10:15
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В Тюменской области юношу 18 лет задержали за подготовку массового убийства в учебном заведении

В Тюменской области юношу задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений. Задержанный 2001 года рождения, сообщает 22 апреля Центр общественных связей Федеральной службы беопасности.

У молодого человека, изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерения совершить нападение подтвердили свидетели.

Областной Следственный комитет возбудил против 18-летнего подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц) УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее, 16 апреля, СОБР ФСБ задержал подростка, планировавшего массовое убийство в одной из школ Красноярска. По месту жительства юноши силовики нашли обрез, множество патронов и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства.

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