В Тюменской области юношу 18 лет задержали за подготовку массового убийства в учебном заведении

В Тюменской области юношу задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений. Задержанный 2001 года рождения, сообщает 22 апреля Центр общественных связей Федеральной службы беопасности.



У молодого человека, изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерения совершить нападение подтвердили свидетели.



Областной Следственный комитет возбудил против 18-летнего подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц) УК РФ.

