СОБР ФСБ задержал подростка, планировавшего массовое убийство в одной из школ Красноярска. По месту жительства юноши силовики нашли обрез, множество патронов и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Видео задержания опубликовано 16 апреля.



В Центре общественных связей ФСБ отметили, что подростку 14 лет. Судя по появившимся в сети кадрам, свой арсенал школьник хранил в гараже. СОБР изъял у него старый обрез, патроны для гладкоствольного оружия и несколько предметов с фитилём и надписью «исход». Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, юноша ответил, что планировал «расстрел в школе» 19–20 апреля.

