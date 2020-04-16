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16.04.2020 15:29
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ФСБ задержала красноярского подростка, планировавшего «расстрел в школе» из обреза

СОБР ФСБ задержал подростка, планировавшего массовое убийство в одной из школ Красноярска. По месту жительства юноши силовики нашли обрез, множество патронов и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Видео задержания опубликовано 16 апреля.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что подростку 14 лет. Судя по появившимся в сети кадрам, свой арсенал школьник хранил в гараже. СОБР изъял у него старый обрез, патроны для гладкоствольного оружия и несколько предметов с фитилём и надписью «исход». Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, юноша ответил, что планировал «расстрел в школе» 19–20 апреля.

«По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ЦОС ФСБ.

В феврале сообщалось о задержании крымских подростков, которые якобы собирали бомбы на дому.

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