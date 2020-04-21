Петербуржцев попросили не заставлять врачей решать, кого лечить, а кому умереть

Главврач городской больницы №40 Курортного района Сергей Щербак попросил жителей Петербурга соблюдать самоизоляцию. И привел негативный пример Великобритании.



«Жизнь каждого человека — это очень важно. И очень важно понимать, что, оставаясь дома, вы дадите возможность нам делать свою работу, дадите возможность нам уйти от того сложного выбора, который был в Англии, Испании, Италии: инструкции, кого лечить, кого оставлять умирать», — заявил он 21 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Накануне в 40-ю больницу с рабочего места на скорой помощи был доставлен с симптомами ОРВИ председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Его проверяют на коронавирус.