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21.04.2020 19:10
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Евро на бирже подскочил до 84 рублей

К вечеру 21 апреля евро вырос выше 84 рублей, следует из данных Московской биржи.

Европейская валюта подорожала более чем на два рубля и торгуется на уровне 84,1400.

Фото: https://www.moex.com/

Сдал свои позиции рубль и по отношению к доллару. Он прибавил почти два рубля, до 77,4525.

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