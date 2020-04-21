Крестный ход по Думской, организованный преданным анафеме Скрипкиным, суд оценил в 10 тысяч

Десять тысяч рублей заплатит отлучённый от церкви Артемий Скрипкин за пасхальный крестный ход по злачной улице Петербурга, которая перестала таковой быть под натиском коронавируса. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов.



На заседании преданный анафеме священник не раскаялся и не признал вину. При этом он пояснил, что организацией массового мероприятия не занимался, но действительно призывал граждан к проведению крестного хода по случаю Пасхи. Также он подтвердил, что сам участвовал в шествии по Думской к Невскому, маску не надевал и иные требования санитарных норм не соблюдал.

