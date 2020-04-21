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21.04.2020 16:52
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Крестный ход по Думской, организованный преданным анафеме Скрипкиным, суд оценил в 10 тысяч

Десять тысяч рублей заплатит отлучённый от церкви Артемий Скрипкин за пасхальный крестный ход по злачной улице Петербурга, которая перестала таковой быть под натиском коронавируса. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов.

На заседании преданный анафеме священник не раскаялся и не признал вину. При этом он пояснил, что организацией массового мероприятия не занимался, но действительно призывал граждан к проведению крестного хода по случаю Пасхи. Также он подтвердил, что сам участвовал в шествии по Думской к Невскому, маску не надевал и иные требования санитарных норм не соблюдал.

Скрипкина и его последователей остановили в центре Петербурга в полдень 19 апреля. Критик РПЦ таким образом выразил несогласие с решением о закрытии храмов из-за пандемии. Участников шествия собирал через соцсети, пришло не менее пятнадцати человек. Верующие успели дойти до Гостиного двора, откуда разошлись, так как предводителя забрали в отдел полиции.

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Комментарии (3)

В тексте присутствуют, мягко говоря, неточности: 1.Все благополучно дошли до Лавры, вот видео которое это подтверждает https://3rm.info/main/79847-za-pashu-svjatuju-reportazh-s-krestnogo-hoda-v-sankt-peterburge-video.html 2. Людей было гораздо больше 15-ти, просто шли они разрозненно. 3. Никакой анафемы у священника нет, откуда эта информация?
Stargazer_5e4cc3b703773
Одинокому родителю впаяли 15, попу-расстриге 10, как организатору. Не вижу логики.
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