FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 15:51
0
Печать

В лидерах по популярности участников проекта "Покупай у своих" - образование, риэлторы, ремонт телефонов, пицца, детская одежда и книжный магазин

"Фонтанка" подвела первые итоги работы проекта "Покупай у своих". Всего за 20 дней работы наши читатели посмотрели предложения своих предпринимателей-соседей 330 тысяч раз.

Карта "Покупай у своих" рассчитана на поддержку местного малого и среднего бизнеса. Она работает таким образом, чтобы ее посетителям было удобно отыскать и воспользоваться услугами тех фирм, что расположены максимально близко к местам привычного обитания читателей. Именно поэтому у многих из участников нашего проекта предусмотрены скидки для соседей по промокоду Fontanka.

Разумеется, чем дольше компания представлена на карте, тем больше шансов у нее, что на ее точку кликнут и прочитают, чем она занимается. Неудивительно, что наибольшее число обращений на сегодняшний день зафиксировано у работающего сейчас в дистанционном режиме детского языкового лагеря "Умные каникулы" на Малой Конюшенной улице. Его представители поставили свою точку на карте еще 2 апреля, в самый первый день работы сервиса.

Однако долго - не обязательно много. На второе место в рейтинге "Покупай у своих" вышел риэлтор с Малой Морской улицы, появившийся на карте уже 11 апреля. Причем, отрыв у него от первого места минимальный - всего 20 кликов.

На третьем месте по полярности у читателей "Фонтанки" - магазин товаров для активного отдыха "Снаряжение" с проспекта Просвещения. Он также появился на карте "Фонтанки" относительно недавно, однако расположение в густонаселенном районе, видимо, имеет важное значение.

Замыкают пятерку лидеров - школа робототехники и программирования Roboschool (Капитанская улица) и магазин дизайнерский подарков Творческая Мастерская "Живи Ярко!" (проспект Культуры).

В десятке лидеров магазин запчастей для мобильных устройств Gadgetparts.ru (Алтайская улица), пиццерия Pizza Tony (Лыжный переулок), книжный магазин "Вита Нова" (набережная Мойки), сервис по подготовки старшеклассников к ЕГЭ "ОК ЕГЭ" и магазин детской одежды Wowkids (Маршала Казакова).

Проект "Покупай у своих" продолжает работу и в ближайшее время будет становиться удобнее для читателей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний