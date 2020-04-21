В лидерах по популярности участников проекта "Покупай у своих" - образование, риэлторы, ремонт телефонов, пицца, детская одежда и книжный магазин

Карта "Покупай у своих" рассчитана на поддержку местного малого и среднего бизнеса. Она работает таким образом, чтобы ее посетителям было удобно отыскать и воспользоваться услугами тех фирм, что расположены максимально близко к местам привычного обитания читателей. Именно поэтому у многих из участников нашего проекта предусмотрены скидки для соседей по промокоду Fontanka.

"Фонтанка" подвела первые итоги работы проекта "Покупай у своих". Всего за 20 дней работы наши читатели посмотрели предложения своих предпринимателей-соседей 330 тысяч раз.

Разумеется, чем дольше компания представлена на карте, тем больше шансов у нее, что на ее точку кликнут и прочитают, чем она занимается. Неудивительно, что наибольшее число обращений на сегодняшний день зафиксировано у работающего сейчас в дистанционном режиме детского языкового лагеря "Умные каникулы" на Малой Конюшенной улице. Его представители поставили свою точку на карте еще 2 апреля, в самый первый день работы сервиса.

Однако долго - не обязательно много. На второе место в рейтинге "Покупай у своих" вышел риэлтор с Малой Морской улицы, появившийся на карте уже 11 апреля. Причем, отрыв у него от первого места минимальный - всего 20 кликов.

На третьем месте по полярности у читателей "Фонтанки" - магазин товаров для активного отдыха "Снаряжение" с проспекта Просвещения. Он также появился на карте "Фонтанки" относительно недавно, однако расположение в густонаселенном районе, видимо, имеет важное значение.

Замыкают пятерку лидеров - школа робототехники и программирования Roboschool (Капитанская улица) и магазин дизайнерский подарков Творческая Мастерская "Живи Ярко!" (проспект Культуры).