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21.04.2020 15:23
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Греф ответил, может ли государство начать изымать вклады россиян

Глава Сбербанка Герман Греф назвал невозможным изъятие государством вкладов россиян — повторить ситуацию советского периода не получится. Об этом он заявил в видеоинтервью на Сбербанк TV.

«Вопрос в том, что сейчас никаких условий для этого не существует. Сейчас с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям, мы на порядок лучше выглядим, чем даже самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, это совершенно бессмысленно и это невозможно», — заявил Греф.

О том, почему 20 марта обнулилась нефть WTI, какая судьба уготована остальным маркам, какие инструменты помогут спасти накопления и что достанется россиянам, кроме очередного беби-бума, — читайте в интервью экономиста Евгения Когана «Фонтанке».

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Комментарии (7)

260741301
Чтож, богатеи напряглись!
Memory17
Помнится нам обещали не повышать налоги и пенсионный возраст, догнать Португалию по ВВП на душу населения и т.д. )
***_555
Спасибо за предупреждение.
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