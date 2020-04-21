Греф ответил, может ли государство начать изымать вклады россиян

Глава Сбербанка Герман Греф назвал невозможным изъятие государством вкладов россиян — повторить ситуацию советского периода не получится. Об этом он заявил в видеоинтервью на Сбербанк TV.
«Вопрос в том, что сейчас никаких условий для этого не существует. Сейчас с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям, мы на порядок лучше выглядим, чем даже самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, это совершенно бессмысленно и это невозможно», — заявил Греф.
О том, почему 20 марта обнулилась нефть WTI, какая судьба уготована остальным маркам, какие инструменты помогут спасти накопления и что достанется россиянам, кроме очередного беби-бума, — читайте в интервью экономиста Евгения Когана «Фонтанке».